Angriff in Pleidelsheim: Mann verletzt Radfahrerin

1 Bei dem Angriff erlitt die Frau leichte Verletzungen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) hat ein Unbekannter eine Frau angegriffen, weil sie mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs war.











Eine 37-jährige Radfahrerin ist am Donnerstag in Pleidelsheim körperlich angegriffen worden. Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf einer Rampe vor einem Schreibwarengeschäft auf Höhe der Friedrichstraße unterwegs gewesen, wo ihr ein Unbekannter entgegenkam. Der Mann empörte sich, dass sie auf dem Gehweg fuhr und stieß die Frau am Oberarm. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 65 Jahre alten, circa 180 großen, schlanken und gebräunten Mann gehandelt haben. Zeugen sollen sich beim Polizeiposten Freiberg am Neckar unter der Nummer 0 71 41 / 64 37 8-0 melden.