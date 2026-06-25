Nach dem brutalen Angriff auf einen 29-Jährigen im September 2025 müssen eine 18-Jährige und ihr 19-jähriger Freund für mehrere Jahre in Jugendhaft.
Das Landgericht Stuttgart hat eine 18-jährige Frau aus Nürtingen wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt. Ihr inzwischen 19 Jahre alter Freund muss für vier Jahre und sechs Monate in ein Jugendgefängnis. Das bestätigte ein Sprecher des Gerichts. Die Dritte Große Strafkammer sah es demnach als erwiesen an, dass das junge Paar zusammen mit einem unbekannten Komplizen im September 2025 einen Mann in einem Waldstück zwischen Großbettlingen und Nürtingen töten wollte. Laut Staatsanwaltschaft soll die 18-Jährige den Lebensgefährten ihrer Mutter zunächst um eine Aussprache gebeten haben. Sie habe den Mann dann zu einem Spaziergang in ein nahegelegenes Waldstück überredet. Dort schlugen die Täter dem ahnungslosen Opfer mit einem Baseballschläger gegen den Kopf und die Handgelenke. Anschließend soll der Mann mit weiteren Schlägen gegen den Kopf traktiert sowie gewürgt worden sein. Dabei soll die junge Frau die Angreifer angefeuert haben. Das Opfer wurde schwer verletzt.