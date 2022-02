1 Ein 62-Jähriger ist in Möglingen angegriffen worden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 62-Jähriger wird in Möglingen von drei Männern aus dem Haus gelockt – plötzlich schlägt einer der Unbekannten zu. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.















Möglingen - Drei unbekannte Männer haben einen 62-Jährigen in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) angegriffen. Die Täter klingelten am Donnerstag gegen 18.35 Uhr an der Haustür des Mannes und lockten ihn unter einem Vorwand aus dem Haus, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Vor dem Haus schlug einer der Täter dem 62-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Mann zog sich Verletzungen zu. Eine zur Hilfe eilende 51 Jahre alte Verwandte schlug die drei Unbekannten schließlich durch lautes Schreien in die Flucht.

So beschreibt die Polizei die Täter

Mutmaßlich zerstachen die Täter – bevor sie an der Tür klingelten – einen der Reifen des vor dem Haus geparkten Autos des 62-Jährigen. Die Polizei vermutet private Streitigkeiten als Grund für die Tat. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 07141/1500 170 um Hinweise zu den Tätern.

Den Angaben der Polizei zufolge sind die drei Männer 25 bis 30 Jahren alt. Derjenige, der zuschlug, soll etwa 1,80 Meter groß sein und einen schwarzen Backenbart haben. Er trug eine lange, schwarze Jacke. Der zweite Täter habe etwa dieselbe Größe gehabt, trug einen schwarz-weißen Schal und eine kurze Jacke. Der dritte Täter sei etwas kleiner gewesen, hatte ein schwarzes Tuch über das Gesicht gezogen und trug eine Kapuze.