Angriff in Ludwigsburg: Mann schlägt Frau nieder – Polizei sucht nun Opfer und Täter

Mehrere Zeugen haben am Dienstag beobachtet, wie ein Unbekannter einer Frau in Ludwigsburg in der Nähe der S-Bahn-Haltestelle „Favoritepark" ins Gesicht boxte.











Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag in Ludwigsburg eine Frau zu Boden geschlagen. Die Polizei sucht nun sowohl nach dem Täter, wie auch nach der Geschädigten. Mehrere Zeuginnen hatten gegen 13.20 Uhr beobachtet, wie der Mann die Frau in der Reuteallee auf Höhe der Haltestelle „Favoritepark“ zunächst ansprach und ihr dann unvermittelt zwei Mal ins Gesicht boxte, woraufhin die Frau zu Boden stürzte.