1 Die Polizei sucht einen Mann, der einen Hund getreten hat. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Friedlich spazierte am Mittwochabend ein Mann mit seinem Hund durch Eglosheim. Zwei Unbekannte näherten sich und schlugen den 42-Jährigen und traten den Hund.















Ludwigsburg - Eine schmerzhafte Begegnung hatte ein 42-Jähriger am Mittwochabend in der Nähe eines Eglosheimer Discounters. Der Mann war mit seinem Hund spazieren, als zwei Männer an ihm vorgingen. Einer der Unbekannten, so die Polizei, habe den Mann geschlagen, den Vierbeiner getreten und sei mit Hund und seinem Bekannten seines Wegs gegangen. Später habe das Duo den Hund wieder laufen lassen. Der mutmaßlich osteuropäische Täter sei etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, habe kurze Haare und einen Vollbart getragen.