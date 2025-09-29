Angriff in Ludwigsburg: 24-Jähriger verletzt Mann mit Messer lebensgefährlich

Ein 24-Jähriger bricht in Ludwigsburg in die Wohnung eines Mannes ein und verletzt diesen schwer. Am Tag zuvor soll er selbst vom Opfer ebenfalls Stichverletzungen erlitten haben.
Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags sitzt ein 24 Jahre alter Mann seit Freitag in Untersuchungshaft. Er soll laut Polizei in der Nacht zum Freitag in ein Mehrfamilienhaus in Ludwigsburg-Neckarweihingen eingebrochen sein und dort einen 34-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben – nachdem er am Tag zuvor selbst Opfer einer Stichattacke wurde.