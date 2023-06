In einem Bus stoßen zwei Männer zusammen, wenig später schlägt der eine den anderen gegen den Kopf und verletzt ihn schwer. Nach einem brutalen Angriff am 22. Mai in Leinfelden (Kreis Esslingen) sucht die Polizei nun Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Übergriff, bei dem bereits am Montag, 22. Mai, im Bereich des S-Bahnhofs in Leinfelden (Kreis Esslingen) ein 20-Jähriger schwer verletzt worden ist.

Laut der Polizei war nach dem jetzigen Ermittlungsstand das spätere Opfer in einem voll besetzten Bus der Linie 826 mit einem unbekannten Mann zusammengestoßen. Nachdem beide den Bus gegen 8.20 Uhr an der Haltestelle beim S-Bahnhof verlassen hatten, habe der Unbekannte den 20-Jährigen unvermittelt gegen das Fahrzeug gedrückt und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nach der Attacke sei der Täter in unbekannte Richtung davon gelaufen. Der 20-Jährige habe schwere Kopfverletzungen erlitten, die mittlerweile während eines stationären Aufenthalts in einer Klinik hätten behandelt werden müssen.

Von dem Angreifer liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Er soll 18 bis 20 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hat braunes Haar und war zur Tatzeit unter anderem mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Außerdem hatte er einen Rucksack bei sich.

Die Polizei in Leinfelden-Echterdingen, Telefon 07 11 / 90 37 70, bittet um Hinweise.