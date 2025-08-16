Angriff in Klinik: 13-Jährige soll Betreuerin in Klinik schwer verletzt haben

"Und täglich grüßt das Murmeltier"-Stars Margaret Qualley möchte Andie MacDowell und Bill Murray verkuppeln

Einen besonderen Liebesplan hat Margaret Qualley für ihre berühmte Mutter Andie MacDowell gefasst. Nachdem sie am Rande einer TV-Show auf deren ehemaligen "Und täglich grüßt das Murmeltier"-Kollegen Bill Murray traf, kam sie auf die Idee, die beiden zu verkuppeln. Ob daraus wirklich etwas wird?