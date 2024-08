1 Die Polizei nahm den Verdächtigen in der Nähe des Tatorts fest. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein 30-Jähriger soll am Dienstagabend in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) einen 36 Jahre alten Verwandten mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest.











Ein 30-Jähriger hat am Dienstagabend in Kirchheim (Kreis Esslingen) offenbar einen Angehörigen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, teilt ein Sprecher am Mittwoch mit.