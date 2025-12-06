Angriff in Esslingen: Unbekannte verfolgen 16-Jährigen auf Nachhauseweg und schlagen auf ihn ein

1 Die Polizei sucht nach den Tätern (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein 16-Jähriger ist am Freitagabend in Esslingen auf dem Weg nach Hause, als er plötzlich von zwei Unbekannten verfolgt und angegriffen wird. Die Polizei ermittelt.











Zwei Unbekannte haben einen 16-Jährigen auf seinem Nachhauseweg in Esslingen am Neckar verfolgt und angegriffen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, erlitt der Jugendliche dabei leichte Verletzungen. Als der 16-Jährige am Freitagabend versuchte, davonzulaufen, holten ihn die Verfolger ein. Sie sollen ihn zu Boden geworfen, geschlagen und getreten haben.