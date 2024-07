Angriff in der S 4 am Favoritepark: Unbekannter boxt 14-Jährigem ins Gesicht

Angriff in der S 4 am Favoritepark

1 Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung. (Symbolbild) Foto: Imago//Achim Duwentäster

Ein 14-Jähriger stieg am Mittwoch an der Haltestelle Favoritepark in Ludwigsburg in die S4 ein, als er plötzlich von einem Unbekannten angegangen wurde: Der Jugendliche habe ihn angeschaut. Der Mann wurde schließlich handgreiflich.











Erneut ist ein Jugendlicher an der Haltestelle Favoritepark in Ludwigsburg von einem Unbekannten angegriffen worden – dieses Mal jedoch in der S-Bahn. Wie die Polizei mitteilt, wartete der 14-Jährige am Mittwoch gegen 13.50 Uhr am Bahnsteig, als eine S4 in Richtung Ludwigsburg einfuhr. Der Junge begrüßte noch schnell durch die Scheibe der Bahn einige Jugendliche auf der gegenüberliegenden Seite, ehe er mit zwei Mitschülerinnen einstieg. Der 14-Jährige hatte kaum den Türbereich verlassen, da kam schon ein Mann auf ihn zu und ging ihn verbal an: Der Jugendliche habe ihn angeschaut. Unvermittelt boxte der Unbekannte dem Schüler ins Gesicht.