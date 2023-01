1 Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Foto: Imago//Gelhot

Ein 43-Jähriger ist auf dem Heimweg von einem Unbekannten angegriffen worden. Der Täter schlug unter anderem den Kopf seiner Opfers aufs Straßenpflaster.















Ein 43-Jähriger ist am Sonntagmorgen in der Altstadt von Marbach niedergeschlagen worden. Der Mann hatte gegen 7.05 Uhr gemeinsam mit Bekannten ein Lokal in der Markstraße verlassen und war in Richtung Oberamteigasse gegangen. Dort wurde er plötzlich von einem Unbekannten von hinten angegriffen und niedergeschlagen. Der Mann soll den Kopf des 43-Jährigen auf das Kopfsteinpflaster geschlagen haben, bevor er zu Fuß in Richtung Wildermuthstraße flüchtete.

Bei dem Angreifer soll es sich um einen 20 bis 25 Jahre alten, 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann gehandelt haben. Er hatte dunkles Haar und soll einen schwarzen Trainingsanzug, vermutlich von der Marke Adidas, getragen haben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0 71 44 / 90 00 zu melden.