Angriff in Bietigheim: Nächtliche Weinglas-Attacke im Bürgergarten – 20-Jähriger verletzt

Ein 18-Jähriger hat sich in der Nacht zu Sonntag im Bürgergarten in Bietigheim von einem Gespräch zweier Männer so provoziert gefühlt, dass er mit einem Weinglas zuschlug. Dieses ging zu Bruch – und wurde so zur gefährlichen Waffe.











Ein 18-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag im Bürgergarten in Bietigheim-Bissingen einen 20-Jährigen mit einem Weinglas attackiert und am Hals verletzt. Die Polizei sucht nun unter anderem nach einem Radfahrer, dessen Hinweis noch in der Nacht zu einer Festnahme geführt hat. Wie die Polizei mitteilt, war der 18-Jährige mit einem 19-Jährigen unterwegs, als sich der Jüngere übergeben musste. Zu diesem Zeitpunkt kamen der 20-Jährige und ein weiterer 19-Jähriger zufällig vorbei, deren Gespräch der 18-Jährige als Provokation missverstanden habe.