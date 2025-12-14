Zwei Männer eröffnen am beliebten Bondi Beach in Sydney das Feuer: Es gibt viele Tote und Verletzte. Die Tat richtete sich wohl gegen ein jüdisches Fest.
Sydney - Bei einem Angriff in der australischen Metropole Sydney sind offiziellen Angaben zufolge zehn Menschen getötet worden - einer von ihnen ein mutmaßlicher Angreifer. Elf Menschen seien nach jetzigem Stand verletzt, teilte die New South Wales Police Force auf X mit. Unter den Verletzten seien zwei Polizeikräfte sowie ein zweiter mutmaßlicher Angreifer, der in kritischem Zustand sei.