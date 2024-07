Angriff im Stuttgarter Hauptbahnhof: Polizei sucht Messer im Schlossgarten

1 Die Polizei sucht im Schlossgarten und rund um den Eckensee nach der Tatwaffe. Foto: red/Sellner

Nach einer Messerattacke im Wartesaal des Stuttgarter Hauptbahnhofs schweigt der Tatverdächtige. Die Polizei startet eine große Suchaktion nach der Tatwaffe.











Im Schlossgarten hat sich Passanten am Dienstagvormittag ein ungewöhnliches Bild geboten: Polizistinnen und Polizisten stocherten in Blumenbeeten herum und suchten die Grünflächen ab. „Wir sind auf der Suche nach der Tatwaffe vom Angriff im Hauptbahnhof“, sagt ein Sprecher der Polizei. Nach der Attacke in der Nacht zum Montag habe man zwar den Tatverdächtigen fassen können, ein Messer hatte er aber nicht bei sich.