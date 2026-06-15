Angriff im Kreis Lörrach: Mann soll Lokführer an Bahnhof gewürgt und geschlagen haben

1 Der unbekannte Angreifer flüchtete nach der Tat, die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnhof soll ein Fahrgast einen Lokführer angegriffen haben. Bereits vor dem Übergriff soll der Mann im Zug für Ärger gesorgt haben.











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Ein Mann soll am Bahnhof von Rheinfelden (Kreis Lörrach) einem Lokführer ins Gesicht geschlagen, diesen gewürgt und über den Bahnsteig geworfen haben. Zuvor soll der mutmaßliche Täter am Bahnhof Wyhlen mehrfach die Türe der Regionalbahn blockiert haben, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Lokführer habe daraufhin am Endbahnhof Rheinfelden eine Durchsage gemacht, in der er die Türblockade als Grund für die entstandene Verspätung nannte.