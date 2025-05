Angriff hinter Gittern: Rapper Tory Lanez im Gefängnis angegriffen und verletzt

1 Rapper Tory Lanez verbüßt eine zehnjährige Gefängnisstrafe. (Archivbild) Foto: Daniel Deslover/ZUMA Wire/dpa

Wegen Schüssen auf Rapperin Megan Thee Stallion hat Tory Lanez eine zehnjährige Gefängnisstrafe erhalten. Nun ist der Rapper hinter Gittern von einem Mithäftling verletzt worden.











Los Angeles - Der inhaftierte Rapper Tory Lanez (32, "Say It") ist im Gefängnis von einem Mithäftling angegriffen und verletzt worden. Nach Mitteilung der Gefängnisbehörde ereignete sich der Vorfall in einer Haftanstalt im kalifornischen Tehachapi. Mitarbeiter hätten Erste Hilfe geleistet, dann sei der Rapper zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Über das Ausmaß der Verletzung machte die Behörde keine Angaben. Der Vorfall werde untersucht, hieß es. Laut der "Los Angeles Times" wurde Lanez niedergestochen.