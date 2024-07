Angriff: Braunbär attackiert Radfahrer in der Slowakei

Braunbär attackiert Radfahrer in der Slowakei

Es ist eine überraschende Begegnung: Ein Radfahrer fährt durch den Wald, als er plötzlich von einem Braunbären angegriffen wird. Möglicherweise hat das Tier nur seine Jungen verteidigt.











Ein Braunbär hat in der Slowakei einen Radfahrer attackiert. Der 34-Jährige sei am Mittwochabend auf einem Waldweg unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin nach Angaben der Agentur TASR. Der Bär habe den Mann unvermittelt während der Fahrt angegriffen. Das Opfer sei mit Verletzungen an den oberen und unteren Extremitäten ins Krankenhaus gekommen.