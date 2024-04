1 Die Jugendliche war am Donnerstag in ernstem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Ein Angreifer ist am Donnerstag im Elsass mit einem Messer auf zwei Mädchen losgegangen. Eine 14-Jährige, die während der Abriegelung ihrer Schule einen Herzanfall erlitt, ist nun gestorben.











Eine Grundschülerin ist nach der Messerattacke in einer Schule im Elsass gestorben. Das Mädchen hatte während des Einsatzes der Sicherheitskräfte in ihrer abgeriegelten Schule in Souffelweyersheim bei Straßburg einen Herzstillstand erlitten. Das bestätigte die örtliche Schulverwaltung am Freitag. Die Jugendliche war am Vortag in ernstem Zustand in ein Krankenhaus gekommen. Ob das Mädchen an Herzproblemen litt, war zunächst nicht bekannt.