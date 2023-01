1 Der Vorfall ereignet sich auf einem Feldweg zwischen Musberg und Oberaichen. Foto: picture alliance/dpa/Silas Stein

In der Silvesternacht sind auf einem Feldweg zwischen Musberg und Oberaichen bei einer Auseinandersetzung zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, hatte sich zunächst eine Gruppe mit sieben Personen an dem Aussichtspunkt aufgehalten, um dort den Jahreswechsel zu begehen. Gegen ein Uhr sei eine weitere Gruppe von vier Männern hinzugekommen. Aus nichtigem Anlass kam es zu einem verbalen Streit, der dann aber in Handgreiflichkeiten mündete. Dabei wurden zwei 20 und 22 Jahre alte Männer so schwer verletzt, dass der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus bringen musste.

Den Angaben zufolge flüchteten die vier Angreifer noch vor dem Eintreffen der Polizei. Die Männer werden alle als 23 bis 26 Jahre alt und 1,70 bis 1,74 Meter groß beschrieben. Der Rädelsführer hatte laut der Polizei einen dunklen Teint, dunkle, kurze Haare, einen kurzen, dichten Vollbart und war mit einer roten Daunenjacke bekleidet. Der Zweite sei von etwas breiterer Statur und mit einer dicken, schwarzen Jacke bekleidet gewesen. Auch er soll einen dunklen Teint, dunkle, kurze Haare und einen Vollbart haben. Der dritte Angreifer hat laut der Polizei helle Hautfarbe, kurze, rasierte Haare und ist Brillenträger. Er soll mit einer Camouflage-Jacke, einer hellen Jeanshose und einer dunklen Wollmütze bekleidet gewesen sein. Der vierte Mann soll dunkle Hautfarbe haben sowie schwarze, kleinlockige Haare. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07 11 / 90 37 70 entgegen.