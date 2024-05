1 Die Polizei ermittelt nach einem Angriff auf zwei Helfer bei der Nürtinger Musiknacht. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 19-Jährige ohne Eintrittsband hat am Samstag zwei Helfer geschlagen, die sie zum Gehen aufgefordert hatten. Sie schlug auf die Mitarbeiter ein und bewarf sie mit einem Pflasterstein.











Ein Mitarbeiter der Nürtinger Musiknacht ist am Samstag von einer jungen Frau angegriffen worden. Die 19-Jährige und ihr 17-jähriger Begleiter hielten sich am Samstag auf dem Gelände einer Gaststätte am Rande der Innenstadt auf. Beide hatten nicht die erforderlichen Eintrittsarmbänder, die man für den Besuch der Konzerte braucht. Gegen 23.20 Uhr bemerkte ein 59-jähriger Mitarbeiter die beiden und forderte sie freundlich auf, das Gelände zu verlassen.