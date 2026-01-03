Washington erkennt Venezuelas Präsidenten nicht als Staatschef an und hält ihn für einen Drogenhändler. Jetzt haben die USA ihn wohl festgesetzt und außer Landes gebracht.
Die USA haben bei einem Angriff auf Venezuela Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau gefasst und außer Landes gebracht. Das teilte US-Präsident Donald Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social mit. Trump kündigte für 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr in Deutschland) eine Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida an. Dann sollen Details bekanntgemacht werden.