Angriff auf Rüstungsfirma: Türkei fliegt nach Anschlag Angriffe in Syrien und im Irak

Istanbul - Nach dem Anschlag in Ankara mit mindestens fünf Toten hat die Türkei der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK die Verantwortung zugeschrieben und Ziele in Nordsyrien und im Nordirak angegriffen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sind bislang 47 "PKK-Ziele" aus der Luft angegriffen und zahlreiche "Terroristen neutralisiert" worden. Kurdische Milizen in Syrien sprachen von mindestens zwölf toten Zivilisten.