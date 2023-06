4 Mehrere Scheiben gingen am Firmensitz von Rammstein zu Bruch. Foto: dpa/Christophe Gateau

Der Staatsschutz ermittelt nach der Beschädigung mehrerer Scheiben am Firmensitz der Rammstein GbR in Berlin-Reinickendorf. Es habe in der Nacht zum Montag einen entsprechenden Einsatz gegeben, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei am Dienstagabend. „Es scheinen mehrere Scheiben eingeworfen worden zu sein.“ Hinweise auf die Täter habe es am Ort nicht gegeben. Der Staatsschutz habe aber die Ermittlungen übernommen, weil ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden könne.