Angriff auf offener Straße in Esslingen: Zwei 15-Jährige von sechsköpfiger Gruppe zusammengeschlagen

Angriff auf offener Straße in Esslingen

1 Die Polizei konnte nach dem Angriff einen Verdächtigen festnehmen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Tabea Guenzler

Bei einem Angriff mit unklarem Hintergrund in Esslingen wurden am Montagabend drei Personen verletzt. Sechs Personen hatten offenbar unvermittelt zwei Jugendliche angegriffen – einer musste in eine Klinik gebracht werden.











Eine Gruppe aus etwa sechs Personen hat am Montagabend auf offener Straße in Esslingen offenbar unvermittelt zwei 15-Jährige angegriffen. Einer der Teenager konnte fliehen, der zweite wurde nach dem Angriff mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes in eine Klinik gebracht, teilt eine Polizeisprecherin mit. Zudem wurde auch ein 24-Jähriger leicht verletzt, der versucht hatte schlichtend einzugreifen.