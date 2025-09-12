Angriff auf MAGA-Vertreter: Trump: Tatverdächtiger im Fall Kirk wahrscheinlich gefasst

Der junge rechte US-Aktivist Charlie Kirk wird bei einem Auftritt vor einer Menschenmenge erschossen. Das FBI fahndet mit Hochdruck nach dem Schützen. Nun gibt Trump ein Update.
Orem - Nach dem tödlichen Angriff auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist US-Präsident Donald Trump zufolge "mit hoher Wahrscheinlichkeit" der Tatverdächtige gefasst worden. Er sei in Gewahrsam, sagte der Republikaner im Sender Fox News. Alle hätten großartige Arbeit geleistet, lobte Trump. Jemand, der Kirk sehr nahe gestanden habe, habe zu der Festnahme beigetragen, sagte Trump. Er kündigte weitere Details zu einem späteren Zeitpunkt an.