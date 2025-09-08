Angriff auf Lehrerin in Essen: Mutmaßlicher Täter außer Lebensgefahr

Nach dem Messer-Angriff auf eine Lehrerin in Essen stellen sich die Frage nach dem Warum. Die Ermittlungen laufen. Der Zustand des mutmaßlichen Täters hat sich stabilisiert.
Nach dem Messerangriff auf eine Lehrerin in Essen ist der von der Polizei niedergeschossene mutmaßliche Angreifer außer Lebensgefahr. Der 17-jährige Schüler werde weiterhin stationär in einem Krankenhaus behandelt, sagte ein Sprecher der Polizei Bochum. Weitere Angaben zum Stand der Ermittlungen machten die Behörden zunächst nicht.