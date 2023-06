1 Spurensicherung an einem gesprengten Geldautomaten im November 2018 in Schlaitdorf. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Die Bande wählt die radikalste Methode, um an Bargeld zu kommen – sie sprengt Geldautomaten in die Luft. Nun hat die Kripo ein Duo auffliegen lassen.









Stuttgart - Die beiden Männer kommen aus einem Vorort von Utrecht. Eine holländische Stadt, die bei Kriminalisten schon lange als Herkunftsort von sogenannten Bankomat-Bombern gilt. Zwei mutmaßliche Bandenmitglieder, 27 und 29 Jahre alt, sitzen in Untersuchungshaft – ein Ermittlungserfolg, den das Landeskriminalamt (LKA) nun bekannt gegeben hat. Das Duo dürfte zu einer Gruppierung gehören, die unter anderem im Herbst 2018 in Weilimdorf einen Geldautomaten in die Luft gejagt hat.