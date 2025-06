Angriff auf Beamte: Polizist in Schwerin bewusstlos getreten

Polizist in Schwerin bewusstlos getreten

1 Bei einem Einsatz in Schwerin sind Polizeibeamte angegriffen und verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bei einem Einsatz in Schwerin wurden zwei junge Streifenpolizisten angegriffen. Nach einem Tritt gegen seinen Kopf verlor ein 28-jähriger Beamter kurzzeitig das Bewusstsein.











Schwerin - Beim Versuch, einen Streit innerhalb einer Gruppe von etwa 15 bis 20 Personen zu schlichten, sind in der Nacht zum Samstag in Schwerin Polizeibeamte selbst zum Ziel gewalttätiger Angriffe geworden. Ein 28-jähriger Polizist sei nach einem Tritt gegen den Kopf kurzzeitig bewusstlos gewesen. Zwei weitere Beamte wurden den Angaben zufolge im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.