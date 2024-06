Tatverdächtiger ist jetzt in Psychiatrie

Angriff auf AfD-Politiker in Mannheim

Nach dem Angriff auf einen AfD-Politiker in Mannheim ist der 25 Jahre alte Tatverdächtige nach Angaben der Ermittler in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Bei der Festnahme habe es deutliche Hinweise auf eine psychische Erkrankung gegeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. „Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand liegen keine konkreten Hinweise vor, dass der Tatverdächtige bei dem Angriff erkannt hatte, dass es sich bei dem Geschädigten um einen AfD-Politiker handelt.“