Angriff auf 48-Jährigen in Mundelsheim

1 Dank einer Zeugin konnte die Polizei bereits einen der Täter festnehmen. Foto: Imago/Wolfgang Maria Weber

Zwei Männer haben am Montagabend unvermittelt einen 48-Jährigen in einem Lokal in Mundelsheim angegriffen. Bei ihren Flucht raubten sie noch das Handy einer 32-Jährigen.















Ein 48-Jähriger ist am Montagabend in einer Kneipe in Mundelsheim verprügelt und dabei schwer verletzt worden. Die beiden Täter raubten bei ihrer anschließenden Flucht außerdem noch eine unbeteiligte 32-Jährige aus.

Doch von vorne: Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei saß das 48-jährige Opfer gegen 20.10 Uhr in einem Lokal in der Heinrich-Maulick-Straße an der Bar, als ein 27-Jähriger mit einem unbekannten Begleiter die Gaststätte betrat und zielstrebig auf den Mann zuging. Unvermittelt habe der Unbekannte dem 48-Jährigen plötzlich mit der Faust ins Gesicht geboxt, woraufhin dieser zu Boden ging. Anschließend habe der Angreifer noch mit einem Barhocker auf ihn eingeschlagen und schließlich ein Messer gezogen. Ein anderer Gast soll mehrfach versucht haben die Situation zu beruhigen.

Eine Zeugin prägte sich das Kennzeichen ein

Die beiden Täter flüchteten schließlich wieder nach draußen. Vor der Gaststätte forderten sie eine 32-Jährige mit gezücktem Messer auf, ihr Handy herauszugeben. Dieses drückten die beiden Männer später wiederum einer anderen Frau in die Hand, ehe sie in einen Opel stiegen und davonfuhren. Die Zeugin merkte sich geistesgegenwärtig das Kennzeichen, wodurch der 27-jährige Tatverdächtige ermittelt und festgenommen werden konnte.

Gesucht wird ein junger Mann mit langem Bart

Bei dem noch unbekannten Täter soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 20 bis 25 Jahre gehandelt haben. Er war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Der Gesuchte hat einen dunklen Teint und einen dunklen langen Bart. Bekleidet war er mit einer olivgrünen Jacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte, sowie einer helleren Hose. Zeugen, die Hinweise geben können, mögen sich unter Telefon 0 71 48 / 1 62 50 bei der Polizei melden.