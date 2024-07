Angriff am Ludwigsburger Bahnhof: Fans der Türkei mit Messer attackiert

1 Wie hier in Stuttgart sind während der WM in der Region viele türkische Fußballfans unterwegs. In Ludwigsburg kam es nun zu einem Zwischenfall. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der erfolgreiche Abend am Dienstag, endete für zwei Fans der türkischen Nationalmannschaft im Krankenhaus. Sie wurden aus einer Gruppe heraus erst verbal und dann handgreiflich attackiert und beraubt. Was dahinter steckt ist noch offen.











Link kopiert



Für zwei 20- und 21-jährige Fans der türkischen Nationalmannschaft endete die Feier nach dem Achtelfinalsieg gegen Österreich äußerst unschön. Gegen 0.30 Uhr wurden sie in der Nacht auf Mittwoch in der Nähe des Bahnhofs in Ludwigsburg beraubt, wie die Polizei mitteilt. Die beiden Männer waren mit türkischen Fanartikeln unterwegs und gerieten mit einer noch unbekannten Gruppe junger Männer am Bahnhof in Streit. Nachdem sich der verbale Konflikt über die Leonberger Straße bis in die Karlstraße verlagerte, griffen mehrere Personen aus der Gruppe heraus die beiden Fußballfans an.