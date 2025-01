Angriff am Bahnhof in Ludwigsburg: 34-Jähriger tritt Fahrgast – und spuckt nach Helferin

Angriff am Bahnhof in Ludwigsburg

1 Die Polizei traf den 34-Jährigen in Kornwestheim an. (Symbolbild) Foto: Imago//Marius Bulling

Ein 34-Jähriger soll am Freitagabend am Bahnhof in Ludwigsburg einen Fahrgast getreten haben. Eine 19-Jährige wollte diesem zu Hilfe eilen, woraufhin der Angreifer in ihre Richtung spuckte. Die Polizei sucht nun nach dem Geschädigten.











Die Polizei sucht nach einem Fahrgast, der am Freitagabend am Bahnhof in Ludwigsburg am Bahnsteig 2/3 von einem 34-Jährigen mehrfach getreten worden ist. Ersten Erkenntnissen zufolge, hatte der Angreifer den Unbekannten gegen 22.10 Uhr mehrfach getreten, bevor eine 19-Jährige versuchte dazwischenzugehen. Diese wollte der 34-Jährige daraufhin wohl anspucken, verfehlte die Frau aber.