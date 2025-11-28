Angreifer des VfB Stuttgart: Der Lewe-King ist zurück – und nennt schon wieder selbstbewusste Ziele

Jamie Leweling hat zuletzt lange auf ein Erfolgserlebnis warten müssen. Bei den Go Ahead Eagles hat der Offensivmann des VfB Stuttgart nun zweimal getroffen. Das macht selbstbewusst.
Mal abgesehen von den unschönen Begleiterscheinungen in Bezug auf die Behandlung der Fans in Deventer hatte der Schauplatz dieses 4:0-Erfolgs des VfB Stuttgart bei den Go Ahead Eagles ja durchaus etwas. Das kleine Stadion „De Adelaarshorst“ hat ein besonderes Flair – und besondere Begebenheiten. Die Begegnungsstätte von Journalisten und Spielern nach der Partie – auch Mixed Zone genannt – befand sich außerhalb des Bauwerks. In einem Zelt.