Angespannte Lage in den USA: Zwei Verletzte in Portland bei Kontrolle durch Grenzbehörde

Nach tödlichen Schüssen bei einem Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE ist die Lage in amerikanischen Städten angespannt. Nun werden in Portland zwei Menschen von Beamten verletzt.
Portland - Nach tödlichen Schüssen der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis sorgt ein ähnlicher Zwischenfall mit zwei Verletzten für Spannungen in Portland. Nach Darstellung des US-Heimatschutzministeriums hielten Angehörige der Grenzschutzbehörde in dem neuen Fall ein Fahrzeug für eine gezielte Kontrolle an. Die Person am Steuer habe versucht, die Beamten zu überfahren, hieß es in einem Beitrag auf der Plattform X. Einer der Beamten habe aus Selbstverteidigung einen Schuss abgegeben, während das Fahrzeug wegfuhr.