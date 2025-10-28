Angespannte Finanzlage: Hochdorf kann nur das Nötigste finanzieren

In Hinblick auf das Haushaltsjahr 2026 wird man auch in Hochdorf den Gürtel enger schnallen müssen.
Der Blick auf den Hochdorfer Haushalt für das Jahr 2026 fiel den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses sicherlich nicht leicht. „Es ist so schlecht wie seit vielen Jahren nicht mehr“, sagte Bürgermeister Gerhard Kuttler. Damit sei die Gemeinde jedoch nicht allein, im gesamten Landkreis und auch im Land sei die finanzielle Lage der Kommunen stark angespannt. Bereits in diesem Jahr wird die Gemeindeverwaltung voraussichtlich etwa 830 000 Euro aus den Rücklagen entnehmen müssen, um den Haushalt zu finanzieren.