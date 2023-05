1 Die Infektionszahlen steigen: Eine Maskenpflicht gilt nur in der Ludwigsburger Innenstadt, die nächtliche Ausgangssperre dagegen im gesamten Landkreis. Foto: factum/Simon Granville

Es sei wichtig, die Infektionen im privaten Bereich zu unterbinden, findet der Ludwigsburger OB Matthias Knecht und Klinikchef Jörg Martin warnt vor Engpässen in der Intensivpflege. Das Blüba bleibt offen. Davon gehe keine Gefahr aus, meint der Landrat.









Ludwigsburg - Während die Bundesregierung in Berlin am Dienstag das „Notbremsen-Gesetz“ beschlossen hat, erläuterte der Ludwigsburger Landrat Dietmar Allgaier, warum er für den Landkreis die Notbremse – sprich: nächtliche Ausgangssperren – angeordnet hat. Das sei der richtige Weg, lobte Jörg Martin, der Chef der RKH-Kliniken. Denn bald seien auch die letzen Reserven an Intensivbetten belegt. Trotzdem gebe es auch gute Nachricht, so der Landrat: Endlich habe das Impfen Fahrt aufgenommen. Nachdem anfangs täglich nur etwa 70 Menschen geimpft werden konnten, seien es inzwischen fast 1000 pro Tag. Und: Das Ludwigsburger Blüba bleibt geöffnet.