1 Gigi Birofio bei einer Veranstaltung im Jahr 2024 in Frankfurt: das Pflaster auf der Nase stammt also nicht vom Unfall auf der A81. Foto: IMAGO/Gartner

Nach dem Unfall auf der A81, an dem zwei Reality-TV-Stars beteiligt waren, verwickelt sich der Unfallverursacher in Widersprüche. Eine Frage: War Gigi Birofio angeschnallt?











Die Polizei ermittelt nach dem schweren Unfall auf der A81 weiter gegen Realitystar Gigi Birofio – und der 26-Jährige verwickelt sich dabei in Widersprüche. Der in Bietigheim geborene Birofio war am vergangen Freitag mit seinem Freund und TV-Kollegen Yasin Mohamed (34) auf der Autobahn bei Ilsfeld verunglückt.