Küchengerät schmort: Brand in Hemmingen ist schnell gelöscht
Ausrücken bei Hitzewarnung: Der Brand in Hemmingen war glücklicherweise schnell gelöscht. Foto: KS-Images/Andreas Rometsch

Bei Hitzewarnung rückt die Hemminger Feuerwehr zu einem Einsatz aus – ist aber aus einem besonderem Grund flott vor Ort.

Bei mehr als 30 Grad Außentemperatur ist die Freiwillige Feuerwehr Hemmingen am Freitagmorgen zu einem Küchenbrand in der Alten Schöckinger Straße gerufen worden. Gemeldet worden war das Feuer unter dem Stichwort „B3 Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus“ über die Integrierte Leitstelle Ludwigsburg. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war leichter Rauch sichtbar. Ein Trupp mit Atemschutz konnte das Gebäude der Mitteilung zufolge gleich betreten. In der Küche entdecken die Feuerwehrleute ein Elektrogerät, das auf einer eingeschalteten Herdplatte stand. Dessen Kunststoffgehäuse war bereits geschmolzen und hatte sowohl Rauch als auch einen penetranten Brandgeruch ausgelöst.

 

Die Einsatzkräfte konnten den Herd schnell von der Stromversorgung trennen, die Überreste des Geräts entfernen und sowohl Wohnung als auch Haus gut durchlüften. So schnell ausrücken konnten die Feuerwehrleute auch, weil einige von ihnen auf der Wache den bevorstehenden Tag der offenen Tür vorbereiteten. Das erste Fahrzeug war also in kürzester Zeit unterwegs zur Einsatzstelle, wodurch der Schaden gering gehalten werden konnte.

 