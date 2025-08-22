Sie verwandeln den Flughafen Tempelhof in eine riesige Open-Air-Bühne und feiern normalerweise mit den bekanntesten Promis der Welt: Das Berliner DJ-Kollektiv Keinemusik ist international aktuell in aller Munde.
Das ehemalige Flughafengelände Tempelhof verwandelt sich am Samstag in ein Paradies für Fans elektronischer Musik. 60.000 Menschen werden zum Mega-Event der drei Berliner DJs Rampa (43), &Me und Adam Port (45), bekannt unter dem Namen Keinemusik, erwartet. Der Veranstalter verspricht ein "Showcase der Superlative mit einmaligen Performances" und preist "die ultimative Manifestation eines surrealen Sommertraums" an.