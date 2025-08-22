Das ehemalige Flughafengelände Tempelhof verwandelt sich am Samstag in ein Paradies für Fans elektronischer Musik. 60.000 Menschen werden zum Mega-Event der drei Berliner DJs Rampa (43), &Me und Adam Port (45), bekannt unter dem Namen Keinemusik, erwartet. Der Veranstalter verspricht ein "Showcase der Superlative mit einmaligen Performances" und preist "die ultimative Manifestation eines surrealen Sommertraums" an.

Aber wer oder was steckt hinter Keinemusik? Das deutsche Trio Rampa (Gregor Sütterlin), &ME (André Boadu) und Adam Port (Adam Polaszek) ist derzeit in der Szene in aller Munde. Längst haben sie den Status von Underground-Künstlern hinter sich gelassen - über 650 Millionen Streams allein für ihren Hit "Move" und 17 Millionen monatliche Hörer auf Spotify sprechen für sich.

Vom Untergrund zum Coachella

Gegründet wurde das Label bereits 2009, aber erst in den letzten Jahren ist es weltweit in die Top-Riege der elektronischen Musik aufgestiegen. Der Sound der Gruppe ist eine Mischung aus House und Techno mit dröhnenden Bässen, aber auch eindringlichen und sanften Melodien - eine Kombination, die sowohl in Underground-Clubs als auch auf Mainstream-Festivals funktioniert. Das dürfte inzwischen auch die Mutter von DJ Rampa verstanden haben: Von ihr stammt der Name "Keinemusik", weil sie einst über die Klänge ihres Sohnes sagte: "Das ist keine Musik."

Der Auftritt in Tempelhof wird für die Musiker zum Heimspiel, weil alle drei in Berlin zu Hause sind. Angefangen mit Beats in ihrem Kinderzimmer über Praktikantenstellen in Musikstudios und Auftritten in kleinen Berliner Clubs haben sich die drei auf die größten internationalen Bühnen gespielt. Es gibt kaum ein Festival, dass sie noch nicht besucht haben: das berühmte Coachella in Kalifornien, der Burning Man in Nevada oder das Berliner Fushion Festival. Außerdem legen sie regelmäßig in den teuersten Clubs auf Ibiza, Bali sowie in New York oder Tulum auf.

Befreundet mit den Stars

So wurde natürlich auch der ein oder andere Star auf die DJs aufmerksam. 2022 sicherten sie sich eine Zusammenarbeit mit Rap-Superstar Drake (38): Rampa und &ME produzierten zwei Songs für dessen Album "Honestly, Nevermind". 2024 tauchte sogar ein gemeinsamer Track in einem Keinemusik-Liveset auf, den Drake selbst in seiner Instagram-Story teilte.

Besonders Rampa macht aktuell aber mit einer anderen Promi-Freundschaft auf sich aufmerksam: Er ist eng mit Supermodel Naomi Campbell (55) verbunden. Seit vergangenem Sommer tauchen immer wieder Bilder auf, die sie bei seinen Auftritten zeigen. "Rampa in Lagos war eine magische Nacht", schrieb sie beispielsweise im April auf Instagram zu Fotos und Videos aus der nigerianischen Stadt, auf denen die beiden zusammen zu sehen sind. Bestätigt ist die Beziehung bisher aber nicht.