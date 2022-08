1 Angelique Kerber ist schwanger. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber ist schwanger. Die 34-Jährige erwartet ihr erstes Kind und wird daher nicht an den US Open in New York teilnehmen.















Angelique Kerber freut sich über Nachwuchs. Die frühere Tennis-Weltranglistenerste erwartet ihr erstes Kind. Das Management der 34-Jährigen bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung.

Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin aus Kiel wird aufgrund der Schwangerschaft nicht an den an diesem Montag beginnenden US Open in New York teilnehmen. Kerber spielte zuletzt beim Rasen-Klassiker in Wimbledon. Nach Angaben ihres Managements soll die Schwangerschaft nicht das Ende ihrer Karriere bedeuten. Erst einmal sei eine Babypause geplant.