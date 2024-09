Angelina Jolie wird zu Maria Callas: Erster Teaser zum Biopic Maria

1 Angelina Jolie wird in "Maria" zu Opernlegende Maria Callas. Foto: STUDIOCANAL/Pablo Larraín

In "Maria" wird Oscar-Preisträgerin Angelina Jolie zu Opernlegende Maria Callas. Ein erster Teaser zeigt nun die atemberaubende Verwandlung. In Deutschland läuft das Biopic ab 6. Februar in den Kinos.











Bei den Filmfestspielen in Venedig konnte das Biopic "Maria" über die griechische Opernlegende Maria Callas (1923-1977) das internationale Publikum bereits begeistern. Der Film mit Angelina Jolie (49) in der Hauptrolle erhielt bei seiner Weltpremiere acht Minuten lang Standing Ovations und ist einer der Favoriten bei den Preisverleihungen im kommenden Jahr. Bis zum Kinostart dauert es aber noch ein wenig - in Deutschland kommt "Maria" im Februar 2025 in die Kinos. Ein erster Teaser gibt nun aber schon ein paar Einblicke.