1 Angelina Jolie als Maria Callas in "Maria". Foto: imago/ZUMA Press / Netflix

Trotz Oscar: Angelina Jolie hat sich als Künstlerin nie wirklich ernst genommen gefühlt. Zumindest nicht so wie früher Maria Callas, die sie in ihrem neuen Film verkörpert.











Angelina Jolie (49) hat für ihre Rolle als Opernsängerin Maria Callas (1923-1977) in "Maria" gerade eine Nominierung für den Golden Globe erhalten, die siebte in ihrer Karriere. Dennoch fühlt sie sich als Schauspielerin nicht wirklich ernst genommen. Dies deutet zumindest eine Aussage in einem Gespräch mit "Radio Times" an.