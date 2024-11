Angelina Jolie: Nichts ist ihr so wichtig wie ihre Kinder

(eyn/spot) 21.11.2024 - 21:54 Uhr , aktualisiert am 21.11.2024 - 21:54 Uhr

Nichts ist ihr so wichtig wie ihre Kinder

1 Angelina Jolie zeigte sich zuletzt 2021 mit fünf ihrer sechs Kinder auf dem roten Teppich. Von links nach rechts: Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox und Knox. Foto: imago images/Future Image

Angelina Jolie könnte auf alles in der Welt verzichten - nur nicht auf ihre sechs Kinder. Das betont die Schauspielerin jetzt in einem Interview. "Man kann mir alles andere wegnehmen", so Jolie.











Angelina Jolie (49) hat in einem Interview über ihre Mutterschaft gesprochen. "Es ist mein Glück", betont sie im Gespräch mit Moderator Michael Strahan (53) in der Sendung "Good Morning America". Nichts sei der Schauspielerin so wichtig wie ihre sechs Kinder. Deshalb lege sie ihren Fokus auch immer auf die Familie: "Man kann mir alles andere wegnehmen. Nichts anderes ist wichtig."