Angelina Jolie : Hollywood-Star kann wegen der Scheidung Los Angeles nicht verlassen

1 Angelina Jolie, hier bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig, möchte sich von Los Angeles verabschieden - kann aber noch nicht. Foto: imago images/ABACAPRESS/Piovanotto Marco

Angelina Jolie hat offenbar genug von Los Angeles. In einem neuen Interview deutet die Schauspielerin an, dass sie die Metropole verlassen möchte, das aufgrund der Scheidung von Brad Pitt aber noch nicht kann.











Angelina Jolie (49) hat eine lange Zeit ihres Lebens in Los Angeles verbracht. Doch die Schauspielerin und Regisseurin hat die Nase offenbar voll von der Metropole. Im Gespräch mit dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" kommt sie auf die Stadt zu sprechen und erzählt dabei, dass offenbar ihr Scheidungskrieg mit Brad Pitt (60) sie derzeit noch daran hindert, Los Angeles hinter sich zu lassen. Das Warten auf eine neu gewonnene Freiheit dürfte für Jolie aber in rund zwei Jahren ein Ende haben.