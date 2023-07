Politischer Druck und Spekulationen um die Gesundheit: Angela Merkels 65. Geburtstag steht nicht unter den besten Vorzeichen. Doch mit der ihr eigenen Disziplin absolviert die Kanzlerin ihr Programm. Wären da nicht bestimmte drängenden Fragen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Berlin - Natürlich tagt das Kabinett. Wie jeden Mittwoch sind ihre Ministerinnen und Minister für 9.30 Uhr in den Raum LE 6.407 des Kanzleramtes eingeladen. Die 61. Sitzung von Angela Merkels vierter Regierung steht an, geleitet von der Chefin selbst. Was sonst? Von geplanten Festivitäten – falls es sie doch geben sollte – wissen zumindest einige vorab befragte Teilnehmer nichts.