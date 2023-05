Angela Merkel spricht in Harvard

1 Vor ihrer Rede ist Angela Merkel in Harvard die Ehrendoktorwürde verliehen worden. Foto: dpa

Merkels Mantra für die Zeit nach ihr lautet: Globale Zusammenarbeit first! Ihren klaren Ansagen auf der Weltbühne stehen jedoch eine mitunter andere außenpolitische Praxis und ein unklarer Kurs ihrer Regierung in Berlin gegenüber, kommentiert unser Berliner Korrespondent Christopher Ziedler.









Berlin - Von all den USA-Reisen während ihrer Kanzlerschaft ist der Kurztrip nach Boston der wohl ungewöhnlichste gewesen: Wie vor ihr Adenauer, Schmidt und Kohl hat Angela Merkel an der Eliteuni Harvard den Abschlussjahrgang verabschiedet – mit ihrer so bekannten wie wichtigen Mahnung, die Lehren aus dem europäischen Zeitalter von Nationalismus und Unfreiheit nicht leichtfertig über Bord zu werfen: „Zusammenarbeit first!“ Ein Treffen mit Präsident Donald Trump, dessen „America first“-Ansatz damit kollidiert, gab es nicht – wegen angeblicher Terminprobleme.