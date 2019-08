1 Angela Merkel hat ihren Vor-Vor-Vor-Vorgänger Willy Brandt zitiert. Foto: Getty Images

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Humor bewiesen: Auf die Frage hin, was nach ihrer Amtszeit über sie in den Geschichtsbüchern stehen soll, gibt sie eine originelle Antwort.

Stralsund - Was soll in 50 Jahren über Angela Merkel in den Geschichtsbüchern stehen?

Auf diese Frage hat die Bundeskanzlerin am Dienstag in Stralsund ihren Vor-Vor-Vor-Vorgänger Willy Brandt (SPD) zitiert: „Sie hat sich bemüht“, sagte die CDU-Politikerin beim Leserforum der „Ostsee-Zeitung“ nach einigem Zögern und unter dem Gelächter des Publikums.

Brandt hatte in einem Interview einmal gesagt, ihm würde es reichen, wenn auf seinem Grabstein „Man hat sich bemüht“ stünde - tatsächlich ziert den schlichten Stein in Berlin aber nur der Namenszug „Willy Brandt“.