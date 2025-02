„Angel Hair“-Schokolade: Wird die Engelshaar-Schokolade der Dubai-Nachfolger?

1 Wurde die Dubai-Schokolade von ihrem Thron gestoßen? Foto: stefanie schlecht/Stefanie Schlecht

Im vergangenen Jahr eroberte die Dubai-Schokolade die sozialen Medien. Was zunächst als virales TikTok-Phänomen begann, entwickelte sich rasch zu einem Verkaufsschlager, begleitet von langen Schlangen vor den Geschäften und teils leeren Regalen in den Supermärkten. Die Schokolade mit Pistaziencreme- und Kadayif-Füllung war schnell in unzähligen Variationen an jeder Ecke zu finden – egal, ob im Berliner beim Bäcker oder verarbeitet im Burger im Fast-Food-Restaurant. Zuletzt gab es sogar einen Rechtsstreit, darüber, welche Produkte als Dubai-Schokolade verkauft werden dürfen und welche nicht.