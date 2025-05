Prozess um eingemauerte Frau in Stuttgart: Angeklagter spricht über Drogenkonsum und Erinnerungslücken

Fast täglich kommt es in Deutschland zu einem Femizid, also der Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts. Ein solches Gewaltverbrechen hat im vergangenen Jahr besonders für Schlagzeilen gesorgt: Ein 47 Jahre alter Gastwirt soll im Sommer 2024 in in Stuttgart-Heslach seine Lebensgefährtin umgebracht und die Leiche in seinem Wohnhaus eingemauert haben. Er muss sich seit diesem Freitag am Landgericht Stuttgart verantworten. Die Anklage lautet auf Totschlag. „Der 47-Jährige hat seine Partnerin getötet, ohne ein Mörder zu sein“, sagte die Staatsanwältin.

Backsteinwand errichtet

Während der gelernte Heizungsbauer, der als selbstständiger Installateur wegen Steuerhinterziehung in Rumänien bereits fünfeinhalb Jahre in Haft saß, die Tat vor der 1. Großen Strafkammer zunächst bestritt, sah es die Anklage als erwiesen an, dass der Mann seine 48 Jahre alte Freundin bereits zwischen dem 7. und 13. Juli 2024, mutmaßlich am 7. Juli, im Streit mit einem Messer erstochen hat. Dann soll der 47-Jährige sie im Treppenhaus des zur Kneipe gehörenden Hinterhauses in eine Nische gelegt und davor eine Backsteinwand errichtet haben. Anschließend hat der Mann die Wirtschaft, die er zwei Jahre zuvor mit seiner Partnerin übernommen hatte, offenbar weiterbetrieben, als sei nichts gewesen. Mögliche Gründe für die Auseinandersetzung wurden beim Prozessauftakt noch nicht genannt.

In diesem Backsteinhaus wurde die Leiche gefunden. Foto: Sebastian Steegmüller

Auf die Suche nach der Frau machte sich die Polizei, weil Angehörige und Bekannte sie Mitte Oktober als vermisst gemeldet hatten, nachdem sie seit längerer Zeit keinen Kontakt mehr zu ihr herstellen konnten. Bei den anschließenden Ermittlungen zum Aufenthaltsort der Vermissten rückte ihr Lebensgefährte mehr und mehr in den Fokus. Auffällig: Nach dem Verschwinden der Frau wurde die Pacht der Kneipe offenbar nicht mehr unmittelbar bezahlt. „Es gab Rückstände“, sagte die Richterin.

Polizeibeamte fanden die Getötete dann am 21. Oktober, weil Leichenspürhunde an der Backsteinwand angeschlagen hatten. Die Leiche, die mit Dämmmaterial bedeckt war, war zu diesem Zeitpunkt teilweise bereits mumifiziert. Der 47-Jährige kam im Anschluss in Untersuchungshaft. In Saal 1 des Landgerichts betonte er, dass er in den sechs Monaten vor seiner Verhaftung fast täglich Kokain konsumiert habe – ab und an auch Speed. „Außerdem habe ich an Wochenenden Wein oder hartes Zeugs getrunken. Wenn ich in meiner Bar war, kamen einige Runden Schnaps zusammen.“ Auf der Anklagebank wies der Mann, der seine Unschuld beteuerte, zahlreiche Erinnerungslücken auf. Unter anderem wusste er nicht, wie lang er genau mit seiner Partnerin liiert war. „Ich habe sie nach der Corona-Pandemie in einer Bar kennengelernt.“ Dann sei man irgendwann zusammengezogen und habe die Kneipe gemeinsam eröffnet. Zu den Tatvorwürfen machte der Angeklagte keine weiteren Angaben.

Sohn der Verstorbenen im Zeugenstand

Der Sohn der Verstorbenen berichtete im Zeugenstand von der Suche nach seiner Mutter. Nachdem er sie weder telefonisch noch per Whatsapp und Facebook erreichen konnte, habe er den Angeklagten Anfang August im Lokal angerufen. „Er meinte, dass er nicht wisse, wo sie ist“, schilderte der 26-Jährige den Inhalt des Telefonats. Seine Mutter sei mit einem Griechen nach Griechenland abgehauen, soll der Wirt behauptet haben. Der Ton sei rüde gewesen. Daraufhin habe der Sohn, der gelernter Koch ist, sie bei der Polizei in Rumänien als vermisst gemeldet.

Fortgesetzt wird der Prozess am 13. Mai, Termine sind vorerst bis zum 26. Juni angesetzt.